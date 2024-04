Mantova Village celebra la primavera con laboratori, eventi e installazioni

BAGNOLO Mantova Village accoglie la primavera celebrandone i colori e i profumi con allestimenti floreali eleganti e dal gusto retrò in tutte le piazze e le vie porticate, laboratori tematici per esplorare la propria creatività e altri eventi, tutti gratuiti. Si parte domenica con due workshop (ore 15 e ore 16.30) “Bouquet di Primavera” un’occasione per imparare a realizzare composizioni floreali con Benedetta Ombroni, esperta florist de “I fiori di San Lorenzo” che guiderà i partecipanti nell’arte di combinare i fiori, con ispirazione e divertimento, selezionando i colori e la tipologia dando spazio alla creatività di ognuno. Perché accontentarsi di un bouquet di primavera quando si può imparare a comporne uno ogni volta che si vuole? Il laboratorio, ripetuto con gli stessi orari la domenica successiva, il 28 aprile, sarà il primo alle 15 e il secondo alle 16.30. La partecipazione è gratuita prenotandosi direttamente all’Info Point del villaggio, telefonando al numero 0376 25041 o inviando una email all’indirizzo info@mantovavillage.it. I posti sono limitati. ‘altro appuntamento in calendario è il “Flower Bar” che si terrà sabato 11 maggio im occasione della Festa della Mamma.

Anche questo momento avrà per protagonista i fiori di primavera. Dalle 14.30 alle 17.30 le ragazze de “I fiori di San Lorenzo” realizzeranno bouquet floreali per le coppie di mamme e figli che si presenteranno da offrire loro gratuitamente.

Sarà allestito un corner con ceste di fiori freschi, colorati e profumati, pronti per essere composti. In una delle giornate “speciali” che Mantova Village ama celebrare con i propri visitatori si potranno scegliere i fiori che meglio rappresentano il legame più tenero e pieno di affetto. “Mantova Village sottolinea il passaggio delle stagioni anche con una serie di appuntamenti dedicati ai suoi visitatori – dice Sara Sirocchi, Marketing Manager di Mantova Village – La primavera non poteva che essere celebrata con i fiori. Anche in questa occasione saranno coinvolte realtà di eccellenza del territorio con cui il legame è sempre prioritario e fondamentale”.