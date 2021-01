Maxi-investimento sul verde. Nuovo look a Mantova anche per i plateatici dei bar

MANTOVA – Un’attenzione tutta particolare è stata prestata nello studio Archiplan all’arredo urbano, che dovrebbe andare a complemento delle operazioni di rigenerazione e riqualificazione delle vie del centro.

Non solo i materiali delle pavimentazioni stradali, ma anche molta attenzione è stata prestata al verde, quasi in ossequio all’attestazione Fao che ha portato Mantova all’attenzione internazionale per questo ritorno alle piantumazioni – delle quali la ristrutturata piazza Alberti si è fatta documento e anticipazione. Moltre aiuole e molte fioriere caratterizzano il futuro arredo urbano delle vie oggetto di riqualificazione. In prevalenza sarà utilizzato il corten (il materiale già impiegato per le fioriere di Pradella e corso Garibaldi), ma a dare respiro ai progetti saranno gli alberi pensati anche come complemento dei tavolini e dei dehors nei pubblici esercizi, sui quali lo studio Archiplan fornisce numerosi esempi e indicazioni di massima.