Mega-progetto per riqualificare il sito di Olmolungo

MANTOVA – Finalmente una svolta per Olmolungo, la lottizzazione affacciata sul comparto di Valdaro, da anni in liquidazione con la sua serie di capannoni neoclassici mai ultimati. Domattina nella sala consiliare del Comune si terrà la presentazione del progetto “Kuehne + Nagel” per la realizzazione di un nuovo centro logistico Adidas di 130.000 metri quadrati, altamente automatizzato.

All’appuntamento interverranno Gianfranco Sgro, board member Contract and integrated logistic che introdurrà su K+N mondo e progetto campus south; Ruggero Poli, national manager italy che illustrerà nel dettaglio il progetto K+N Italia.

A seguire, Alberto Scano, national contract logistics project manager fornirà maggiori dettagli su progetto-sostenibilità dell’automazione, e in chiusura l’assessore all’ambiente Andrea Murari tratterà della pianificazione per rilanciare la logistica a Mantova. Intervento conclusivo del sindaco Mattia Palazzi.