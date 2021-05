Mercoledì riparte il Circolo del cinema

MANTOVA – Il programma del Circolo del cinema di Mantova fu interrotto una prima volta a febbraio e poi di nuovo ad ottobre 2020. Ora c’è la possibilità di chiudere la rassegna. A partire da mercoledì 12 maggio sono 7 gli appuntamenti da recuperare e tra maggio e giugno il programma avrà il suo compimento. Il Circolo del Cinema e l’Ariston hanno concordato di riservare la giornata del mercoledì esclusivamente ai soci del Circolo in modo di poter esercitare l’afflusso dei soci nel massimo delle regole da rispettare (in primis mascherine e distanziamento) e con tutte le sale a disposizione. A causa del coprifuoco il consueto spettacolo delle 21 deve essere per forza anticipato ed il nuovo orario sarà quello delle 19,30. Gli altri due orari saranno i consueti delle 15,45 e 18,15. In tal modo gli ingressi saranno scaglionati così come pure le uscite dagli spettacoli.

La sala Manto sarà la sala deputata agli spettacoli pomeridiani mentre il serale si svolgerà nella sala Nuvolari. La sala Virgilio sarà di supporto nel caso una sala raggiunga il massimo di presenza consentita. Ecco il nuovo calendario con il programma: mercoledì 12 maggio “Tre volti”; mercoledì 19 maggio “5 e’ il numero perfetto”; mercoledì 26 maggio “Alla corte di Ruth”; mercoledì 9 giugno “L’amour flou”; mercoledì 16 giugno “Un piccolo favore”, mercoledì 23 giugno “Quasi nemici”; mercoledì 30 giugno “Una vita violenta”.