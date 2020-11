Apindustria parla di: L’ultima novità di Instagram, sono arrivati i Reels

MANTOVA Instagram si conferma come il social più utilizzato, offrendo una comunicazione immediata e veloce con il suo format basato su foto e video.

L’ultima novità sono i Reels, le miniclip video, che verranno approfonditi col webinar gratuito organizzato da Apindustria giovedì 12 novembre alle 11.00 in diretta streaming.

“È il terzo incontro che proponiamo su Instagram; pensiamo che, ora più che mai, per le aziende sia importante restare aggiornate e sfruttare questo canale digitale per raccontarsi – ha spiegato Giacomo Cecchin, responsabile della formazione di Apindustria – quest’ultima novità dei Reels si pone come un’importante occasione per un nuovo posizionamento aziendale sul social del momento.”

Sarà la social media manager Marzia Napodano a spiegare in un’ora concentrata cosa sono i Reels, a cosa servono e perché possono aiutare l’azienda in una comunicazione strategica.

La formazione dedicata a Instagram proseguirà con un workshop a pagamento dedicato alle stories il prossimo giovedì 26 novembre.

“Raccontarsi sfruttando i social è molto importante per le aziende, che riescono a raggiungere così un vasto numero di clienti, coinvolgendoli attraverso post, video e messaggi mirati” ha concluso Cecchin.

Per chi fosse interessato a iscriversi o volesse richiedere informazioni, può scrivere un’e-mail a formazione@api.mn.it o telefonare in Associazione allo 0376221823.