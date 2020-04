Messa in sicurezza di Bosco Virgiliano, a rischio 80 alberi

MANTOVA Il sindaco Mattia Palazzi venerdì 17 aprile ha firmato un’ordinanza per la messa in sicurezza del Bosco Virgiliano e delle aree e delle strade attigue con l’obiettivo di prevenire ed eliminare i percoli per l’incolumità pubblica. L’incarico di eseguire i lavori è stato affidato a Mantova Ambiente del Gruppo Tea che dovrà adottare ogni cautela per evitare danni alle persone e alle cose. In caso di necessità sarà chiesto l’intervento della Polizia Locale qualora fosse opportuna l’interruzione del traffico veicolare o pedonale.

Il 14 aprile scorso si è registrato un evento meteo con forti raffiche di vento che hanno superato i 50 chilometri orari. Ci sono stati danni al patrimonio arboreo della città e in particolare al Bosco Virgiliano. Nell’occasione è stato abbattuto un albero e ci sono stati altri danneggiamenti agli impianti delle alberature.

Il giorno dopo è stato effettuato un sopralluogo a cura di una squadra composta dal tecnico dei Lavori Pubblici del Comune di Mantova Marcella Ghidoni con il personale di Mantova Ambiente. E’ stato constatato che i danni avevano coinvolto altri cinque alberi nel viale monumentale di Bosco Virgiliano, mentre altri 80 erano a rischio di cedimento. Considerata l’impossibilità di chiudere l’area in quanto vasta e aperta, oltre che luogo di passaggio e con abitazioni private e attività pubbliche, si è pertanto deciso di mettere in sicurezza la zona in modo da evitare ulteriori cadute di alberi e rami evitando la presenza di pericoli alla pubblica incolumità.