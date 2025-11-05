Nasce la Comunità energetica territori mantovani

MANTOVA Il 30 ottobre davanti al Notaio Molinari si è costituita la Fondazione di Partecipazione “Comunità Energetica Territori Mantovani” fondata dai Comuni di Mantova, Roncoferraro e San Giorgio Bigarello e dalla Provincia di Mantova. Contestualmente è stato nominato il cda della Fondazione costituito da Davide Nicchio (Presidente), Davide Dal Bosco (vicepresidente) e dai Consiglieri Maria Elena Invernizzi e Diego Tartari. Come revisore è stato nominato Massimiliano Ghizzi. L’intento della Cer a governance mantovana è quello di condividere localmente l’energia rinnovabile per generare risorse a totale vantaggio del nostro territorio. Per questo motivo la partecipazione alla Cer è aperta gratuitamente a cittadini, enti locali, parrocchie, associazioni e piccole e medie imprese della provincia di Mantova che producano o semplicemente consumino energia elettrica. Il primo impianto della Cer sarà messo a disposizione da Tea in veste di produttore terzo. Nelle prossime settimane con il supporto di Agire, agenzia per l’energia locale, verranno organizzati incontri per presentare la Cer e le opportunità per i suoi futuri aderenti. Per informazioni renoss@agirenet.it.