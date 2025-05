No Food No Science, striscione sulla porta del Comune

MANTOVA Questa mattina all’alba alcune attiviste antispeciste hanno appeso uno striscione sul Comune di Mantova contro la giunta Palazzi e le aziende zooteniche Inalca e Levoni. A gennaio, con il movimento di disobbedienza civile Ribellione Animale, avevano gettato letame su un quadro di Picasso temporaneamente in mostra a Palazzo Te, portando il sindaco di Mantova Mattia Palazzi a richiedere nei loro confronti un allontanamento dalla città (una misura nota come “foglio di via”). La risposta dalle attiviste è arrivata questa mattina, in occasione del primo giorno di Food&Science Festival, con uno striscione issato sul Comune di Mantova che recita: “Foglio di via alla giunta Palazzi e ai criminali ecocidi: Inalca e Levoni”.