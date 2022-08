MANTOVA – Sono stati nominati dal commissario provinciale di Forza Italia, Nicola Sodano, d’intesa con il Coordinatore regionale sen. Licia Ronzulli, i nuovi Commissari del partito per i Comuni del Mantovano.

I nuovi commissari sono:

– per il Comune di Acquanegra, Erminio Minuti

– per il Comune di Rodigo, Patrizia Chiminazzo

– per il Comune di Porto Mantovano, Antonio Corbari

– per il Comune di Sermide e Felonica, Lisa Boni

– per il Comune di Viadana, Stefano Mattana