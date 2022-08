Asfaltatura in via Argine a Mantova, viabilità modificata il 4 e 5 agosto

MANTOVA – Nelle giornate di giovedì 4 e venerdì 5 agosto si svolgeranno i lavori di asfaltatura di via Argine. Vi sarà quindi una temporanea modifica della viabilità, dalle 7 del 4 alle 20 del 5 agosto, e comunque sino al termine dei lavori, in via Argine secondo le seguenti prescrizioni: chiusura al traffico veicolare del tratto di via Argine compreso tra l’accesso al parcheggio Anconetta e vicolo Maestro, con la deviazione del traffico veicolare all’interno del predetto parcheggio; l’istituzione del senso unico alternato in corrispondenza dell’ingresso e dell’uscita del parcheggio Anconetta.

L’area di cantiere sarà presegnalata da cartelli che indicheranno i lavori e le modifiche della viabilità. Sarà garantita la percorribilità in sicurezza dei pedoni. Assessore ai Lavori pubblici del Comune di Mantova Nicola Martinelli: “I lavori di asfaltatura di via Argine, che si svolgeranno nelle giornate del 4 e 5 agosto, verranno realizzati garantendo il passaggio delle auto per accedere al parcheggio dell’Anconetta. Per quanto possibile verrà allargata la carreggiata. È prevista anche la realizzazione entro l’anno di un attraversamento pedonale rialzato sul lato di via Daino”.