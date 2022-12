Cittadella, Rebecchi: “Telecamere in arrivo con il nuovo anno”

MANTOVA In merito alla difficile situazione che sta vivendo il quartiere di Cittadella, risponde l’assessore Iacopo Rebecchi: “La Giunta ha già finanziato un moderno impianto di videosorveglianza che controllerà 24h il quartiere di Cittadella. Saranno impianti di ultima generazione in alta definizione con telecamere con angolo di copertura di 360 gradi. Le telecamere saranno installate ad inizio 2023. In particolare saranno videosorvegliate Porta Giulia e Via Verona e le forze dell’ordine potranno controllare tutti gli accessi sospetti nel quartiere. Un’altra promessa mantenuta. Avevamo detto che entro l’anno avremmo trovato le risorse per estendere il sistema di videosorveglianza anche a Cittadella ed abbiamo mantenuto l’impegno. La nostra attenzione su tutti i quartieri e le esigenze di sicurezza dei cittadini è massima e gradualmente stiamo dotando tutti i quartieri della città di impianti di videosorveglianza”