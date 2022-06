Nuovo cda Croce Verde

MANTOVA I soci della Croce Verde Mantova hanno eletto il nuovo consiglio di amministrazione per il triennio 2022-2025. Mario Merelli è il Presidente; vice presidente è Maurizio Dorini; tesoriere Ernesto Ghidoni, segretario Marco Piacentini consiglieri Luca Bedulli, Vincenzo Carrozzo e Paolo Mantovani Confermato il revisore unico Dott. Nicola Saviola. Molti gli impegni che attendono il nuovo consiglio alla prosecuzione e ultimazione dei lavori nella loro nuova sede in via Donati. Oggi la Croce Verde da oltre 40 anni è una importante realtà grazie all’attività di 230 volontari e 28 collaboratori, attiva nell’Emergenza Urgenza con 2 postazioni 118 a Mantova, il posizionamento di una ambulanza di emergenza Urgenza a Curtatone, ed una a Goito. Impegnandosi inoltre nei trasporti sanitari, nelle assistenze e nella formazione alla cittadinanza.