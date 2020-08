I prodotti dell’orto sociale alle famiglie in difficoltà

OSTIGLIA – Pomodori, melanzane, zucchine, cetrioli ed erbe aromatiche (salvia e basilico) dell’orto sociale di via Belfanti per le famiglie in difficoltà seguite dai servizi sociali del Comune di Ostiglia. Tutti prodotti frutto dell’impegno costante dei volontari che mettono il loro tempo a disposizione della comunità. Ogni martedì mattina, invece, i ragazzi e le ragazze dell’Anffas si occupano volontariamente della vendita dei prodotti di giornata, a offerta libera, il cui ricavato viene impiegato per le varie attività promosse dell’associazione stessa. Un orto che dalla prossima settimana si arricchirà ulteriormente: saranno, infatti, in distribuzione le nuove fioriture di insalata e nelle settimane successive si potrà trovare la verdura “invernale” con cavolo capuccio, cavoli bianchi, verze e cavolini di Bruxelles.

«Un ringraziamento particolare – afferma l’assessore ai servizi sociali Ilaria Reggiani – a Cerutti che, all’inizio di agosto, ha donato 20 piantine di radicchio misto, 20 di cavolfiore, 15 di verze, 15 di insalata scarola, e agli operatori del servizio civico comunale, ragazzi e operatori di Anffas, volontari che svolgono con passione e tanto impegno l’attività dell’orto».