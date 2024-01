Valdaro sempre piu’ al centro dell’Europa, si punta al maxi finanziamento da oltre 22 milioni di euro

MANTOVA Adesione della Provincia all’invito a presentare proposte di cofinanziamento per opere del valore pari a 22.345.632 euro previste nel “terzo bando CEF transport – programmazione 2021-2027 pubblicato il 26/09/2023 dall’agenzia esecutiva della commissione europea CINEA.

I due interventi per cui l’ente di Palazzo di Bagno punta ad ottenere risorse sono la piattaforma ferro/gomma del porto di Valdaro a Mantova e il raccordo ferroviario del porto di Ostiglia.

La proposta progettuale della Provincia di Mantova denominata “K-WAY” (“Improving Key Italian inland Waterway infrastructures by means of punctual interventions and general investment action”) è già stata esaminata dalla Divisione Sviluppo del territorio e pianificazione dei progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

L’iniziativa di finanziamento è attivata nell’ambito del Connecting Europe Facility (CEF) che ha l’obiettivo di accelerare gli investimenti nelle reti e di costruire infrastrutture moderne e multimodali ad alte prestazioni per collegare e integrare l’Unione Europea e tutte le sue regioni nei settori chiave dei trasporti. Mantova si trova all’incrocio di due corridoi TEN T, quello Scandinavo e quello Mediterraneo.

L’Amministrazione provinciale ha inoltre individuato una cordata di sette partner per accrescere l’attrattività e il livello della proposta: le Autorità di Sistema Portuale di Trieste, Venezia e Ravenna, l’Interporto di Rovigo, Infrastrutture Venete, ALOT srl e AIPO. Pure la Regione Emilia-Romagna ha redatto una lettera di supporto.

Il progetto mira al cofinanziamento al 50% delle due opere ritenute strategiche per il Sistema Portuale Mantovano, in chiave di sviluppo tri-modale (acqua- ferro- gomma):

– la piattaforma ferroviaria di retroporto, chiesto dagli operatori della logistica di recente insediamento nell’area Olmolungo di Valdaro per rendere il Porto di Mantova il più innovativo e strategico al centro della Pianura Padana

– il raccordo ferroviario al Porto di Ostiglia che con il nuovo insediamento di Eusider è ormai diventato irrinunciabile (i treni saranno collegati direttamente al Porto di Ostiglia permettendo uno sviluppo completamente nuovo di questa area del territorio virgliano)

Complessivamente il budget stimato per la realizzazione delle due opere è di 22.345.632 euro (si chiede beneficio finanziario del 50%).

Il prossimo step sarà la presentazione del progetto a Bruxelles entro il 20 gennaio 2024.

“A prescindere dall’approvazione o meno della proposta – sottolinea il Presidente della provincia Carlo Bottani – il lavoro svolto consente di anticipare il prossimo settennato europeo di finanziamenti che subito a valle delle elezioni di giugno, aprirà sorgenti di finanziamenti per il sistema dei trasporti e l’energia di cui Mantova è Capitale Lombarda con l’Hydrogen Valley e il Sistema Portuale Mantovano. L’obiettivo rimane quello di creare una vasta area attrezzata per migliorare la competitività delle Imprese che qui si insediano, essendoci le condizioni ottimali per sviluppare la provincia del benessere”.