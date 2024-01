Oggi l’ultimo giorno utile per visitare la mostra Rubens a Palazzo Te

MANTOVA Ultima giornata, oggi, per visitare la mostra Rubens a Palazzo Te. Pittura, trasformazione e libertà, curata da Raffaella Morselli in collaborazione con Cecilia Paolini che ha ottenuto grande successo superando i 100.000 visitatori, con una media di oltre mille al giorno. Le 52 opere esposte, di cui 17 di Rubens provenienti da prestigiosi musei internazionali, sono divise in dodici sezioni e sono state scelte in funzione del dialogo che riallacciano con i miti e l’interpretazione che ne diede Giulio Romano, con l’obiettivo di creare una rispondenza tra le opere del Maestro delle Fiandre e i motivi decorativi e iconografici del palazzo. Un percorso che dimostra quanto le suggestioni rinascimentali elaborate negli anni mantovani e italiani siano continuate, evolvendosi, nella pittura matura dell’artista, fino a trasmettersi nella sua eredità intellettuale e artistica.

L’orario di apertura del Palazzo è dalle 9 alle 18.30