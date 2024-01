Tamburello femminile indoor – Le Juniores del Virtus Guidizzolo conquistano il titolo provinciale

GUIDIZZOLO Primo centro stagionale per le Juniores del Virtus Guidizzolo. Venerdì le ragazze dirette da Adolfo Negri hanno conquistato, battendo la Cavrianese 13-5, il titolo provinciale indoor. La sfida tra i due team virgiliani si è svolta nell’impianto coperto del centro sportivo di Guidizzolo. Lo spettacolo proposto dalle due squadre è stato di ottimo livello ed ha saputo entusiasmare il pubblico presente.

Le atlete del presidente Giancarlo Grandi, dopo aver vinto la gara di andata con il punteggio di 13-11, hanno concesso il bis. Sin dall’inizio si è compreso che le padrone di casa avevano una marcia in più, anche se la formazione ospite si è impegnata sino alla fine per ottenere il successo che avrebbe riaperto i giochi .Con questo titolo le Juniores del Virtus Guidizzolo approdano alla fase finale del campionato regionale. Le sfide si giocheranno a metà febbraio.