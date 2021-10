Ombra del dolo sul doppio rogo al centro d’accoglienza Alce Nero di Formigosa

MANTOVA – Due roghi a distanza di quattro ore negli scantinati di due palazzine distanti una trentina di metri l’una dall’altra e che fanno parte di un gruppo di 4 edifici. C’è l’ombra del dolo in questi due episodi accaduti ieri tra le 11.45 e le 16.15 in via Giulio Vivanti a Formigosa, dove le fiamme hanno interessato due stabili, uno dei quali in uso come centro di accoglienza per migranti alla cooperativa Alce Nero in cui sono ospitati diversi richiedenti asilo. Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti gli agenti del Gom (Gruppo Operativo misto, ndr) della Polizia locale di Mantova, che hanno subito dato il via alle indagini sentendo le persone del luogo. Il primo incendio si è sviluppato poco prima del mezzogiorno di ieri negli scantinati della palazzina 2 che ospita una dozzina di stranieri richiedenti asilo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. A fuoco sono andate diverse masserizie che si trovavano nei box per autovetture del seminterrato e non ci sono state persone intossicate dal fumo che ha annerito le pareti degli appartamenti sopra la zona interessata dal rogo e una delle pareti esterne. Il calore avrebbe anche danneggiato la pavimentazione delle abitazioni che sono state quindi sgomberate. La stessa cosa si è ripetuta verso le 16.15, quando ad andare a fuoco sono stati gli scantinati della palazzina 4 che ospita altre 6 persone, tra le quali tre italiani. Nuovo intervento dei vigili del fuoco e come era successo quattro ore prima danni alla struttura con sgombero dei residenti in attesa delle verifiche tecniche per l’agibilità. «Abbiamo contattato la prefettura per sistemare gli ospiti della struttura almeno per questa notte – spiega Alessandro Ghizzi, responsabile della cooperativa -. Le cause di questi due incendi? Non so che dire. Tra l’altro il secondo è partito mentre eravamo tutti qui». Non si sbilanciano nemmeno i vigili del fuoco che, come si dice in questi casi, “non escludono l’origine dolosa”. Ipotesi su cui stanno lavorando gli agenti del Gom della Polizia locale che hanno sentito diverse persone che erano sul posto, perché saranno pire aperte tutte le ipotesi ma quel che è certo è che due incendi in meno di mezza giornata qui non si sono mai visti.