Calcio Serie C – Anche il ct Bollini applaude il Mantova: “Grande entusiasmo, questa piazza merita altre categorie”

Mantova A seguire da vicino la gara tra Mantova e Albinoleffe domenica c’era anche il ct mantovano dell’Italia U20, Alberto Bollini, il quale ha colto l’occasione per vedere all’opera il nuovo Mantova, ma anche qualche giovane. «Ho visto due buone squadre. Il Mantova ha vinto meritatamente, anche se l’Albinoleffe ha fatto molto bene con i propri attaccanti. Il Mantova è una squadra che prova a giocare a calcio, con pazienza e organizzazione di gioco». Tecnico navigato, Bollini non si sbilancia sugli obiettivi che potrà raggiungere questo Mantova. «La Serie C è un campionato complicato, lo dice la storia. Ci vuole tanta pazienza. Qui c’è un grande entusiasmo e Mantova è una piazza che merita altri palcoscenici». Occhi puntati anche sui giovani della Lega Pro: «Li seguiamo, in particolare i 2003 che hanno un minutaggio molto alto. In ogni caso abbiamo un gruppo importante di giocatori che viene dalla B. In C la priorità è per le squadre U23 di Juve e Atalanta, che sono i serbatoi delle nostre nazionali».