Ospedale senza aria condizionata per un guasto: si fermano le sale operatorie

MANTOVA Nel pomeriggio di oggi, all’interno del blocco B dell’ospedale di Mantova, si è verificato un importante guasto all’impianto di condizionamento e raffrescamento dell’aria che sta provocando un innalzamento della temperatura ambientale e del tasso di umidità con gravi disagi per operatori e pazienti. L’impatto più grave è sulle sale operatorie, sulle sale dell’emodinamica e dell’elettrofisiologia e sulla radiologia che non possiedono più i requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa per il loro funzionamento. Pertanto, non essendo al momento possibile stabilire i tempi di risoluzione del guasto, tutte le attività chirurgiche, di emodinamica ed elettrofisiologia, di risonanza magnetica e di medicina nucleare sono sospese fino al ripristino della corretta funzionalità degli impianti di condizionamento. L’attività chirurgica è garantita solo per eventuali urgenze non differibili e per pazienti intrasportabili, a seguito di valutazione congiunta con il medico anestesista.