Sollevamento pesi – Gli alteti della “5 Anelli” brillano agli Italiani di stacco

Suzzara Gli atleti Davide Panigalli, Stefano Bonura e Jasmine Chiarot della palestra “5 Anelli” di Suzzara hanno partecipato al primo Campionato Italiano di stacco classico sub junior, junior e master.

La gara, firmata Fipl, si è svolta presso San Zenone al Lambro.

I risultati sono stati eccellenti per la palestra mantovana, grazie al secondo posto di Stefano Bonura, junior -59kg, che ha chiuso con una prova di 182,5kg e il quarto posto di Davide Panigalli, master 2, categoria -74kg, che ha chiuso la sua gara con una prova di 185kg.

Ottimo esordio per la giovane Jasmine Chiarot, junior -72kg, la quale ha ottenuto una prestigiosa quinta piazza con una prova di 125kg.

Gli atleti sono stati preparati dal tecnico Marco Reami, che si è detto molto soddisfatto.