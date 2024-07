Palazzi fa il bilancio degli eventi musicali: “Concerti: un grande riscontro con un investimento minimo”

MANTOVA – Un minimo investimento pubblico per un grande riscontro anche economico di cui la città ha beneficiato in questa stagione concertistica mantovana, e le cui stime di presenze agli eventi superano le 50mila unità – fra quelle computate sui biglietti di piazza Sordello e quelle che tra agosto e settembre si sono già prenotate a Palazzo Te. A dirlo è il sindaco Mattia Palazzi attraverso i propri canali social, quasi in risposta a coloro che, sempre attraverso i social network o nella dialettica politica locale, imputavano al Comune un eccesso di spesa sugli eventi estivi.

Per il primo cittadino «La settimana dei grandi concerti di Piazza Sordello è stata un successo: oltre 31mila presenze da tutta Italia e mezza Europa. Anche ieri la città era imballata di giovani sin dal mattino», scrive a corredo di numerose immagini che da lui stesso scattate durante il concerto dei Massive Attack, ma soprattutto per le vie del centro, ove bar e ristoranti risultano presi d’assalto da una clientela prevalentemente giovanile.

Insomma, la città grazie a questi concerti è numericamente raddoppiata, sottintende Palazzi, che pure sulla ragione dei costi vuole smentire le censure addebitategli. «Gli organizzatori Mister Wolf Events hanno investito 1,6 milioni di euro per i concerti nella nostra città – commenta il sindaco –. Andiamo avanti, siamo già a 20mila presenze per i concerti di Palazzo Te a fine agosto e inizio settembre. In tutto avremo portato oltre 50 mila persone in più con un indotto economico per la città davvero importante. Come Comune avremo investito in tutto, compresi gli eventi di Palazzo Te, 360 mila euro. Il che significa 7 euro a presenza, contando le 50mila presenze già certe ad oggi. L’indotto economico per attività e servizi della città è imparagonabile rispetto a quanto speso, e quanto investito lo recuperiamo dagli incassi maggiori dei parcheggi e tassa di soggiorno. Anche sul versante economico per la città è stato un evidente successo e gli operatori lo sanno molto bene» conclude.