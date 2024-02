In strada Chiesanuova manutenzione del verde pagata dal nuovo supermercato

MANTOVA Rientra nelle pattuizioni con l’amministrazione comunale anche la spesa annua per la manutenzione del verde in Borgonovo. Parliamo del contratto che impone alla società Eco Markt Mantova Srl di compensare “per azzeramento del valore di impatto con contestuale approvazione del documento atto unilaterale d’obbligo” l’autorizzazione per l’apertura di media una struttura di vendita in strada Chiesanuova.

La società, fra gli altri obblighi compensativi, ha infatti recepito la richiesta di via Roma di manutenzione dell’illuminazione pubblica, di esecuzione degli interventi per utenti con disabilità e di posizionamento dell’arredo urbano; inoltre, di versare l’importo di 2.000 euro quale contributo annuo per la manutenzione del verde pubblico del quartiere.

L’amministrazione, dal canto duo, ha riconosciuto che il supermercato ha eseguito il versamento pattuito in favore del Comune come contributo annuale per l’anno 2023.