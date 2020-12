Palazzi lancia il veglione in streaming per un Capodanno stile austerity, ma Rossi attacca: dov’è il risparmio?

MANTOVA Impossibile fare il consueto concertone di San Silvestro per ovvie ragioni anti-assembramento, ma la volontà del sindaco Mattia Palazzi di lasciare comunque l’anno con un segnale ottimistico e di intrattenimento sociale ha trovato forma in un talk-show affidato a Patrizio Roversi in qualità di conduttore, coadiuvato da una co-conduttrice, e con l’esibizione musicale dei Savana Funk. La proposta è arrivata dall’Arci Mantova Aps, che ospiterà la serata nella sua sede dell’Arci Tom, già predisposta al cablaggio necessario per la realizzazione di uno spettacolo trasmesso via streaming, diffuso in forma gratuita e a libero accesso su piattaforma You Tube e sui canali social del Comune, dell’Arci e di tutti i soggetti culturali che vorranno condividere l’iniziativa.

Numerosi gli ospiti che racconteranno come la comunità mantovana ha vissuto il 2020, mostrando, nelle intenzioni dell’amministrazione, come vi siano state risposte “positive e creative” al disagio creato dalla pandemia tutt’ora in atto.

Il progetto, finanziato dal Comune con 36mila euro, si rivolge gratuitamente a tutta la comunità virgiliana, «entrando nelle case di chi vorrà passare un capodanno differente e, attraverso un dispositivo tecnologico, stare insieme ad altri, sviluppando un concetto di solidarietà e aggregazione che la pandemia sta mettendo a dura prova». Mirata la scelta del comico Roversi, mantovano di nascita, che trova peraltro coincidenza con la puntata del suo “Slow tour padano”, in onda domani su Rete4.

Il tutto in una forzata economia dovuta ai costi extra sostenuti dal Comune per la pandemia, cui si sommano le pesantissime mancate entrate. Ma per il centrodestra di Stefano Rossi, capogruppo di “Mantova ideale”, «dov’è questo gran risparmio? Io ero d’accordo sulla riduzione a 70mila euro per le luminarie, ma poi vedo che vengono dati 10mila euro al “regista” di questi eventi Federico Ferrari».