Edoardo Bennato chiude Festiwall

SABBIONETA La prima edizione di Festiwall si è conclusa con una serata indimenticabile: Edoardo Bennato è salito sul palco dell’Arena Spalto Bresciani di Sabbioneta con sua band per portare le emozioni della musica live attraverso brani indimenticabili che hanno appassionato il numerosissimo pubblico presente.

Durante la terza e conclusiva serata di questa prima edizione del festival, il cantautore, che da subito ha stabilito un legame emotivo e di interazione con gli spettatori presenti, ha portato sul palco brani indimenticabili, come “Capitan Uncino”, “Il gatto e la volpe”, “Sono solo canzonette” che hanno scatenato l’Arena, brani che affrontano temi sociali come “A cosa serve la guerra”, e momenti di assoluta intensità, come durante le esibizioni di “Cantautore” e della meravigliosa “L’isola che non c’è”.

Due ore di musica live dalle atmosfere rock & blues che hanno ripercorso l’ineguagliabile carriera di un grande artista, attraverso brani entrati nella storia della discografia italiana e che hanno narrato, attraverso il linguaggio universale dell’amore, storie di vita, di personaggi, di emozioni, avvolgendo come in un abbraccio tutto il pubblico.

Come in un racconto in musica che ha affrontato la storia dell’artista, la sua discografia e il suo sguardo sul mondo, Edoardo Bennato e la sua BeBand hanno dato vita a un concerto memorabile sotto le stelle d’estate nel cuore di una Sabbioneta incantata; un concerto che ha chiuso con grande successo l’edizione Festiwall 2023.

Finito il concerto, dopo questo viaggio musicale entusiasmante, rimane la grande emozione, quella di aver vissuto una serata indimenticabile nel segno della grande musica di un grande cantautore. In attesa di rivivere grandi emozioni con la prossima edizione di Festiwall.