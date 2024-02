Pallavolo serie C f – San Lazzaro riparte dal Millenium. Beccari: “Soddisfatto dell’andata”

Mantova Dopo due settimane di pausa, ripartono nel weekend i campionati dalla serie B alla serie D. Per quanto riguarda la C femminile, il cammino nel girone di ritorno per il Cavinato San Lazzaro scatterà domenica, ospitando al PalaSguaitzer (ore 18) il Millenium Brescia, già sconfitto per 3-1 all’andata. «Sarà una partita fra due squadre giovani – spiega il tecnico biancazzurro Guido Beccari – Sono contento di come è andata la prima parte del campionato. I 21 punti racimolati sono un ottimo bottino. Potevamo forse far meglio? Non è facile dirlo. Quello che posso dire è che sono soddisfatto del lavoro fatto finora e anche dei punti conquistati nel girone B dalla squadra di serie D. Entrambe sono sponsorizzate da “Gemma”. Il gruppo è unico per le due squadre. Ci sono stati degli assestamenti, abbiamo dovuto sistemare al meglio entrambe le squadre, ma lo staff tecnico è contento per i risultati, la crescita e la capacità di stare in campo da parte di tutte le ragazze. Cercheremo di confermarci nel ritorno e magari, perché no, di migliorarci. Il Millenium Brescia ci ha chiesto di spostare la gara. Domenica mattina le nostre avversarie non potevano essere a Mantova, perciò si giocherà la sera». Il Gemma di serie D invece riprende il cammino domani, ospite a Maclodio del Volley Academy, seconda squadra del Brescia di B2 allenata da Giorgio Nibbio.