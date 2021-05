Calcio 2ª Categoria – Casteldariese, fumata grigia dopo il vertice tra società e Comune

Castel d’Ario Fumata grigia a Castel d’Ario. Ieri in Comune si è svolto l’incontro fra il sindaco Daniela Castro e l’assessore allo sport Valentina Bellini con i vertici della società bianconera, il presidente Andrea Campanini e il diesse Rudy Tavernelli. Un incontro interlocutorio, anche se è emersa la disponibilità delle istituzioni a venire incontro alla società perchè possa iscriversi al prossimo campionato di Seconda Categoria. «E’ stato un incontro cordiale – spiega Tavernelli – un altro è fissato per la prossima settimana. Prima riuniremo la squadra e faremo presente ai ragazzi le attuali problematiche. Da parte nostra c’è la volontà di restare a Castel d’Ario, non abbiamo alcuna altra opzione. Noto con piacere che c’è grande disponibilità da parte del sindaco e dell’assessore a darci una mano per cui sono ottimista».