Scappa alla padrona e finisce sotto un’auto, morto un cagnolino

MANTOVA – Stava portando il proprio cane di appena 8 mesi a fare la toilettatura quando l’amico a quattro zampe si è sfilato la pettorina del guinzaglio scappando per strada. La donna ha così tentato di riprenderlo non riuscendo ad evitargli l’impatto con una Mercedes Classe B in quel momento in transito in viale Pompilio e condotta da un 30enne di città che, nonostante la bassa velocità, non ha potuto evitare d’investirlo. Portato dal veterinario il cagnolino, uno shiba inu, di nome Koichi, non ce l’ha fatta ed è morto tra le braccia della proprietaria disperata. I rilievi di quanto occorso ieri mattina sono stati effettuati dalla Polizia Locale.