Premio al merito a 39 diplomati con il massimo dei voti

MANTOVA Certe attitudini si allenano: come i muscoli, come le capacità cognitive. Si è tenuto presso la sede di Confindustria Mantova, per il 62° anno consecutivo, il “Premio al Merito”, momento che vuole riconoscere l’impegno e la costanza degli studenti superiori del territorio, neodiplomati, capaci di ottenere il massimo dei voti negli esami conclusivi dell’anno accademico appena concluso. L’evento, organizzato da Confindustria Mantova e dal Gruppo Giovani Imprenditori, ottiene il supporto di Banca Monte dei Paschi di Siena e Fondazione Banca Agricola Mantovana. E sono stati 39 i “super diplomati” premiati: studenti degli istituti superiori della Provincia che hanno concluso il loro percorso di studi, diplomandosi con 100 e lode nel corso dell’Anno Scolastico 2022/2023. « Il risultato che celebriamo oggi è la fondazione su cui potrete costruire un futuro brillante, pieno di avventure e scoperte» ha detto Vittorio Marenghi, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Mantova. «Confindustria Mantova sta investendo molto nel costruire un rapporto sempre più stretto e strutturato con il mondo della scuola, in primis con il Progetto Calamita con gli istituti superiori ma anche con l’Università mantovana – ha spiegato Barbara Novellini, Vice Presidente Confindustria Mantova all’Education – La sfida oggi, in un mondo in costante cambiamento, dove la tecnologia e l’intelligenza artificiale giocano un ruolo sempre più importante, è mantenere al centro le persone, le relazioni umane, la capacità di essere dei veri leader». Durante l’evento sono stati consegnati ai ragazzi un attestato di merito e una gift bag (contenente anche un abbonamento annuale al quotidiano digitale Il Sole24Ore). Al termine della premiazione pubblica, ha avuto inizio una sessione formativa e sviluppo delle proprie competenze con l’autore Sebastiano Zanolli, manager, advisor, autore e speaker. Zanolli aiuta le persone a raggiungere gli obiettivi e sviluppare il proprio potenziale, in ambito personale e professionale. Il suo workshop, dal titolo “Affrontare una Società Liquida con Risultati Solidi: Strategie per una Carriera di Successo” è stato progettato in collaborazione con Confindustria Mantova appositamente per equipaggiare i giovani partecipanti con competenze chiave e strategie per lo sviluppo di una carriera di successo e del proprio percorso di vita personale. La sessione è proseguita per l’intera giornata.

Antonia Bersellini Baroni