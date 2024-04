Scambio culturale, studenti spagnoli ospitati alla Bigattera

MANTOVA For.Ma, Azienda Speciale di Formazione della Provincia di Mantova, ospita, da ieri fino a venerdì 4, studenti e 3 docenti dalla scuola professionale IES RAMON Y CAJAL di Saragozza (Spagna), per un’esperienza professionalizzante nel settore garden/coltivazione e cucina/agroalimentare. Lo scambio di buone prassi si è avviato nel 2020 grazie al progetto ERASMUS KA2 Breaking Barriers per lo sviluppo delle competenze dei formatori. La scuola spagnola ha deciso di continuare la collaborazione estendendo l’opportunità ai propri studenti perché ha apprezzato la curvatura degli apprendimenti avviata dal Centro Polivalente Bigattera. «Un’esperienza che si inserisce nel percorso di internazionalizzazione avviato quale ente accreditato in Regione Lombardia in base alle indicazioni regionali di innovazione e ampliamento in chiave europea- il presidente di For.Ma, Roberta Gaburri – questa esperienza di scambio e relazione con studenti e docenti di altre realtà europee arricchisce sia gli studenti sia i formatori facendoli sentire pienamente cittadini europei». (Abb)