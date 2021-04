Proseguono i lavori della ciclopedonale del canale Correntino

MANTOVA Terminato il primo tratto di collegamento fra Porta Giulia e il ponte, la prossima settimana, condizioni meteo permettendo, verrà posizionato il nuovo ponte sul canale del Correntino. I lavori proseguiranno poi con la nuova illuminazione della ciclopedonale e con la realizzazione del secondo tratto con il collegamento con via Verona. Si tratta di un’opera finanziata con 150.000 euro di cui metà di provenienza da un bando regionale e l’altra metà da cofinanziamento comunale.

“Stiamo valutando con i tecnici la possibilità di un’apertura parziale dei primi due tratti – ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici Nicola Martinelli -, per accelerare la riapertura del ponte e collegare così Porta Giulia con via Basevi, in attesa che venga ultimata l’opera”.