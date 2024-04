Calcio Serie C: Il Mantova chiude con un pareggio in casa col Legnago (1-1)

MANTOVA Il Mantova chiude il campionato con un pareggio interno col Legnago. Primo tempo equilibrato, ma chiuso in vantaggio dai veronesi grazie al gol di Rocco al 45′. Ripresa di marca biancorossa con Muroni che la pareggia al 53′. Mantova che doma in lungo e in largo ma non riesce a trovare il gol vittoria. Domani verrà sorteggiata la prima partita di Supercoppa.

Buon pomeriggio dallo stadio Martelli. Nell’ultima di campionato il Mantova ospita il Legnago con l’obiettivo di tornare alla vittoria, che manca ormai da 5 partite. I biancorossi sono privi degli infortunati Radaelli e Maggioni. Il Legnago, già qualificato ai play off, deve difendere il sesto posto in classifica. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale. Restate connessi!

MANTOVA-LEGNAGO 1-1

MANTOVA (4-3-3): Sonzogni; Wieser (70′ Fedel), Brignani, Redolfi, Celesia (69′ Bani); Muroni (69′ Debenedetti), Burrai, Trimboli; Bragantini (69′ Galuppini), Mensah (82′ Monachello), Fiori. A disp.: Festa, Cavalli, Radaelli, Bombagi, Napoli, Panizzi, Argint, De Maio, Giacomelli. All.: Possanzini.

LEGNAGO (3-4-3): Tosi; Pelagatti, Martic, Zanandrea (78′ Sbampato); Travaglini, Viero (63′ Van Ransbeeck), Franzolini, Boci; Sambou (63′ Buric), Mbakogu (63′ Svidercoschi), Rocco (91′ Balbo). A disp.: Businarolo, Fortin, Hadaji, Mazzali, Baradji, Motoc, Diaby, Ruggeri, Muteba, Noce. All.: Donati.

ARBITRO: Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo (Assistenti Rispoli di Locri, Lauri di Gubbio e Rinaldi di Novi Ligure).

RETI: 45′ Rocco. 53′ Muroni.

NOTE: Ammonito: Brignani, Celesia, Mensah, Martic, Tosi, Fedel, Balbo. Calci d’angolo: 6-0. Recupero: 1′ + 7′.

Secondo tempo

97′ Finisce qui la gara.

97′ Punizione di Burrai indirizzata sotto al sette, ma Tosi vola e mette in angolo.

93′ Colpo di testa di Monachello che finisce tra le braccia di Tosi.

90′ Saranno 7′ i minuti di recupero.

90′ Botta dalla distanza di Brignani che termina sul fondo.

87′ Sonzogni si allunga e devia la conclusione diretta in porta di Boci.

82′ Dentro anche Monachello al posto di un omaggiato Mensah.

81′ Ancora Fiori che scambia con Mensah e mette al centro, ma trova la respinta ospite conquistando comunque un buon angolo.

77′ Riprende l’azione in campo.

75′ Gioco fermo: c’è un giocatore del Legnago a terra.

72′ Imbucata di Burrai per Fiori che manca l’aggancio con la palla.

70′ Poker di cambi per mister Possanzini: dentro Bani, Debenedetti, Fedel e Galuppini al posto di Wieser, Celesia, Bragantini e Muroni.

61′ Il Mantova insiste a spingere e ci prova con Brignani che ci prova dalla distanza ma non inquadra lo specchio della porta.

53′ GOLLL DEL MANTOVAAAAA!!!!!! La sblocca Muroni che riceve palla da Burrai con un pallonetto e a tu per tu con l’ex Tosi non sbaglia e lo trafigge.

49′ Mantova che spinge sull’acceleratore alla ricerca del pari. Palla che arriva sui piedi di Fiori, ma l’attaccante perde l’attimo per calciare e i veronesi recuperano concedendo solo angolo.

46′ Inizia la ripresa.

Primo tempo

46′ Finisce qui la prima frazione di gioco. A tra poco per la ripresa.

45′ Nel frattempo l’arbitro concede 1′ di recupero.

45′ Gol del Legnago: Rocco buca Sonzogni di destro.

41′ Conclusione di Fiori che sibila vicina al secondo palo. Palla deviata in angolo: dagli sviluppi nulla da segnalare.

37′ Ancora super Tosi che blocca Bragantini. Sulla respinta il Mantova riconquista palla e Fiori sciupa incredibilmente il vantaggio cercando un compagno invece che calciare in porta.

35′ Punizione di Burrai sulla barriera.

27′ Fiammata biancorossa: uno-due Mensah-Bragantini con quest’ultimo fermato solo dall’uscita di Tosi.

25′ Mantova in Sofferenza: Brignani ferma Pelagatti che era solo davanti a Sonzogni.

24′ Ammonito anche Celesia per l’intervento scomposto ai danni di Sambou.

21′ Incornata di Pelagatti che tutto solo manda incredibilmente fuori.

20′ Ammonito nel frattempo Brignani per l’entrataccia di prima ai danni di un avversario.

17′ Conclusione dalla distanza di Sambou che finisce tra le braccia di Sonzogni.

14′ Conclusione di Bragantini rimpallata dalla difesa ospite.

8′ Mantova in avanti con una serie di passaggi, ma il risultato è sempre di 0-0.

4′ Imbucata di Bragantini per Trimboli che non aggancia la sfera.

1′ Calcio d’inizio battuto dagli ospiti. Mantova che attaccherà da sinistra verso destra. Legnago da destra a sinistra.

Il pre-gara

In Legnago concede il pasillo de honor al Mantova, riconoscimento alla grande impresa dei biancorossi. Splendida coreografia sugli spalti, tutti i tifosi alzano un cartoncino con la lettera B. Il colpo d’occhio è spettacolare.

Intanto 6500 tifosi gremiscono le gradinate della curva Te e della tribuna centrale. Pronta la coreografia speciale prevista all’ingresso delle squadre in campo.

Giornata soleggiata, 21 gradi nell’aria, campo in perfette condizioni, il solito clima di festa al Martelli. Le squadre sono in campo per il riscaldamento.