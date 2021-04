Prenotazioni per le vaccinazioni anti-Covid. La guida completa di Ats Val Padana

MANTOVA Tutte le informazioni utili fornite da Ats Val Padana per le prenotazioni delle vaccinazioni anti-Covid.

PERSONE OVER 80

Da mercoledì 7 aprile: gli over 80 (comprese le persone nate nel 1941) che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale, possono prenotare il proprio appuntamento per il vaccino attraverso la piattaforma www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it (nuovo portale di Regione Lombardia e Poste Italiane), attivo dal 7 aprile, o comunque secondo le nuove modalità adottate (Postamat, Portalettere, Call Center).

PERSONE DI ETÀ COMPRESA TRA I 70 E I 79 ANNI

Da giovedì 8 aprile: sono aperte le prenotazioni per il vaccino alla fascia d’età 70-74 (nati tra il 1942 e il 1951) che si aggiungono alle persone di età compresa tra i 75 e 79 anni, le cui prenotazioni sono partite venerdì 2 aprile u.s. e le cui somministrazioni sono attive a partire da oggi, 12 aprile.

PERSONE AD ELEVATA FRAGILITÀ IN CARICO A STRUTTURE OSPEDALIERE

In corso: Pazienti fragili in carico a strutture ospedaliere: i cittadini “estremamente vulnerabili”, individuati dal Ministero della Salute con le “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” (pazienti affetti da gravi patologie che comportano limitazioni dell’autonomia), che sono in carico e seguiti dai Centri di riferimento specialistici presso le strutture ospedaliere, pubbliche e private, vengono contattati direttamente da tali strutture per la programmazione dell’appuntamento. Le prenotazioni sono attualmente in corso. I centri specialistici devono offrire la vaccinazione ai familiari conviventi delle persone estremamente vulnerabili (per le aree di patologie in cui è prevista tale opportunità) e ai familiari conviventi dei soggetti di età inferiore a 16 anni per tutte le aree di patologia della tabella allegata alle Raccomandazioni ministeriali.

PERSONE AD ELEVATA FRAGILITÀ NON IN CARICO A STRUTTURE OSPEDALIERE

Da venerdì 9 aprile

Pazienti fragili non in carico ad alcuna struttura: i pazienti in condizioni di estrema vulnerabilità non in carico ad una struttura ospedaliera, possono prenotare la vaccinazione anti-covid19 sulla piattaforma online dedicata.

Disabili gravi: le persone con disabilità grave ai sensi della L. 104/92 (appartiene a questa categoria chi è in possesso di un verbale di accertamento dello stato di handicap dal quale risulti il riconoscimento della gravità ai sensi dell’art.3 comma 3 della legge 104) possono prenotare la vaccinazione anti-covid19 sulla piattaforma online dedicata.

Caregiver e familiari conviventi delle persone con grave disabilità: è stata inserita nel portale la possibilità di prenotare contestualmente alla prenotazione del soggetto Disabile grave fino a 3 caregiver e/o familiari conviventi; la prenotazione dei caregiver e/o familiari conviventi è necessaria al fine di consentire al Centro Vaccinale di avere un’indicazione precisa dei soggetti che si presenteranno per la vaccinazione.

Per i disabili di età inferiore ai sedici anni, i pediatri stanno ricevendo gli elenchi completi per controllare eventuali esclusi. Invitiamo quindi i cittadini a rivolgersi al proprio medico per ogni necessità.

DISGUIDI NELL’ACCESSO ALLA PRENOTAZIONE

È necessario innanzitutto precisare che gli elenchi dei soggetti appartenenti alle categorie degli estremamente vulnerabili sono stati elaborati a livello regionale, sulla base di algoritmi utilizzando il codice di esenzione per patologia, mentre gli elenchi dei disabili sono stati trasmessi dall’INPS. Compete ad ATS rendere disponibili tali elenchi al Medico di Medicina Generale e al Pediatra di Libera Scelta per facilitarne l’attività di supporto, informazione, orientamento e counseling nei confronti dei propri pazienti e per integrare le liste coi nominativi dei soggetti che, pur rientranti nelle categorie, risultassero non presenti nelle stesse al fine di permettere la prenotazione sul portale.

Poiché si è rilevato che non tutti i nominativi sono stati caricati sul portale, (in particolare quelli con riconoscimento di invalidità antecedente il 2010), alcune persone al momento della richiesta di prenotazione – inserito il codice fiscale e tessera sanitaria – non sono stati riconosciuti come priorità. Si assicura che la Regione e le ATS stanno agendo affinché tutto sia risolto in breve tempo con il coinvolgimento anche dei medici di famiglia.

CAREGIVER E/O FAMILIARI CONVIVENTI DI SOGGETTI DISABILI GRAVI GIÀ VACCINATI O NON VACCINABILI

Da venerdì 16 aprile: per caregiver e/o familiari conviventi di soggetti disabili gravi già vaccinati o non vaccinabili per età sarà possibile accedere al portale per effettuare la prenotazione della vaccinazione anti Covid.

INFORMAZIONI E INTEGRAZIONE LISTE DI PRENOTAZIONE PER DISABILI GRAVI

Informazione e orientamento

Sono state trasmesse a ciascun Medico di Medicina Generale e Pediatra di Libera Scelta le liste dei propri pazienti ad elevata fragilità caricati sul portale delle prenotazioni e rientranti in queste categorie prioritarie al fine di favorire un’azione di informazione, orientamento e counseling.

Integrazione delle liste di prenotazione

I Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta in base a propria valutazione clinica, potranno segnalare ad ATS la necessità di integrare gli elenchi dei soggetti ad elevata fragilità con ulteriori nominativi. Questi soggetti potranno nei giorni successivi alla segnalazione prenotarsi direttamente sul portale di Poste.

VAX MANAGER FRAGILITÀ: Per avere maggiori informazioni, segnalare particolari situazioni, esigenze specifiche non rientranti nei percorsi sopra esplicitati, è possibile rivolgersi al Vax Manager Fragilità territoriale. Le modalità di contatto del Vax Manager Fragilità di ATS Val Padana sono pubblicate sul sito aziendale al seguente link https://www.ats-valpadana.it/vaccinazioni-persone-con-elevata-fragilita

COME PRENOTARSI

• Online, collegandosi al portale https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/

• Ai Postamat (presso uno dei tanti sportelli automatici di Poste italiane);

• Con il Portalettere (Il portalettere può effettuare una prenotazione per il Vaccino Anti Covid-19);

• Chiamando il Call Center dedicato al numero verde 800 894 545.

COME RICHIEDERE LA VACCINAZIONE A DOMICILIO

Tutte le persone afferenti alle categorie prioritarie (per le quali è attualmente in corso la prenotazione), non in grado di spostarsi autonomamente a causa di certificati e gravi impedimenti al trasferimento (intrasportabili) e quindi impossibilitate a recarsi presso i centri vaccinali territoriali possono prenotare la vaccinazione direttamente sulla piattaforma online dedicata, indicando la necessità di essere vaccinate al proprio domicilio.

I CENTRI DI VACCINAZIONE IN ATS VAL PADANA

• Provincia di Cremona: Fiera di Cremona, ex Tribunale di Crema, Nuovo Robbiani di Soresina e Centro Avis di Casalmaggiore

• Provincia di Mantova: Grana Padano Arena di Mantova, Palazzetto dello Sport di Castel Goffredo, Palestra Caglio di Castiglione delle Stiviere, Fiera Millenaria di Gonzaga e il Centro Commerciale La Ciminiera di Ostiglia per l’area del Destra Secchia.