Atletica leggera – Libertas, Scolari brilla a Rodengo. Giovani in evidenza a Cremona

MANTOVA Ricco fine settimana per gli atleti Libertas, impegnati su due fronti – i giovani a Cremona e gli assoluti a Rodengo Saiano – con risultati di rilievo e numerosi riscontri cronometrici interessanti. A Rodengo Saiano, in occasione del Trofeo 5 Comuni, arriva la vittoria del neo allievo Emanuele Scolari nel salto in alto: per lui personale migliorato fino a 1.84 metri, superato con ottima sicurezza e pochi nulli, segnale di una crescita tecnica costante e di un futuro molto promettente. Bene anche Filippo Tosi, che apre la sua prova con 1.73. Nei 1500 metri Oscar Torresani chiude in 4’30’’43, mentre nel salto in lungo femminile si registrano 4.57 per Amelia Pasquali, 4.52 per Chiara Tedeschi e 4.48 per Eva Bonomini. Ottime indicazioni anche dal settore giovanile impegnato a Cremona. Negli 80 metri successo netto per Thomas Lipreri, che nonostante una partenza da rivedere trova una progressione efficace e chiude con il personale di 9’’77. Buona prestazione anche per Luigi D’Amato (10’’85), che si piazza poi secondo nel triplo con 9.88. Nei 1000 metri Sandro Torresani chiude in 3’31’’22. Doppio podio per Bianca Tosi, seconda nei 300 ostacoli con 57’’88 alla prima esperienza sulla distanza e terza nel salto in alto con 1.35. Bene anche Sofia Squassabia, che ottiene 9.29 nel triplo e 11’’35 negli 80 metri. In evidenza anche Nayiri Quagliarella con 11’’16 nella velocità, mentre arrivano miglioramenti personali per Caterina Chinali (11’’49) e Ginevra Scansani (13’’18). Cecilia Bignotti chiude quinta nei 1000 metri in 3’45’’45, sfiorando il personale. Tra i Ragazzi arrivano due argenti per Nirvan Sampaya, protagonista sia nella velocità che nel salto in lungo, mentre Kevin Eleuteri conferma buone prove complessive. Nel vortex Matteo Pini lancia a 31.92 metri. Tra le Ragazze spicca il podio di Giulia Terenziani nel vortex con 37.52 metri, seguita da Francesca Redini (31.92), Angelica Bertoni (26.95), Vittoria Ballasini (21.49), Asia Cremona (16.59) e Sofia Zakharevich (15.53). Nel salto in lungo ottimo bronzo per Ginevra Negri con personale a 4.23, davanti a Viola Vaiana (3.68), Ginevra Savioli (3.65), Angelica Bertoni (3.64) e Francesca Pasini (3.60). Nei 60 metri ancora protagonista Negri, quarta su circa venti atlete in 9’’05, seguita da Vaiana (9’’27), Terenziani (9’’48), Redini (9’’62), Pasini (9’’66), Cremona (9’’67), Savioli (9’’78) e Zakharevich (10’’25). Tutte queste atlete saranno nuovamente in gara sabato a Casalmaggiore per completare le nuove gare in programma.