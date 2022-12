Provincia, la dirigente Gloria Vanza in pensione da primo gennaio 2023

MANTOVA – L’ultimo giorno effettivo di lavoro sarà il prossimo 31 dicembre 2022. Ma oggi colleghi e amministratori della Provincia di Mantova hanno voluto salutare e ringraziare la dottoressa Gloria Vanz che dall’1 gennaio 2023 sarà in quiescenza. Vice Segretario Generale, Dirigente dell’Area Appalti, Provveditorato, Patrimonio e Servizio Lavoro dopo aver ricoperti in passato, tra gli altri, anche il ruolo di dirigente ad interim dell’area Lavori Pubblici e Trasporti, nel corso della sua carriera Gloria Vanz ha seguito per l’ente alcuni dei procedimenti più complessi. Il presidente Carlo Bottani nel consegnarle una pergamena ricordo ne ha sottolineato “la professionalità e la competenza per le quali si è sempre distinta nei tanti anni di servizio presso l’amministrazione di via Principe Amedeo”.