Calcio Eccellenza – Governolese, altro rinforzo per la difesa: è Nicola Aldrovandi (ex Mantova)

GOVERNOLO Un altro rinforzo in difesa per la Governolese. Dopo l’innesto del terzino 22enne Godfrey Baah Donkor, i Pirati hanno tesserato ieri Nicola Aldrovandi (in foto), centrale classe 99, di Guastalla, al Mantova in serie D nel 2017/18, poi al Messina, al Rolo e al Faetano. Sarà già a disposizione per la prima gara di campionato in programma domani al Vicini contro il Forza e Costanza. Come abbiamo scritto ieri, i rossoblù stanno inoltre provando Stefano Coly, difensore centrale 26enne italo-maliano, nativo di Brescia: nella scorsa stagione aveva militato in Eccellenza col Cazzagobornato e prima ancora era approdato allo Sporting Club. Rimane in prova anche l’esterno offensivo Mirko Imperatrice.