Rugby Top 10 – Viadana col fiatone. Zottola: “I risultati non ci premiano”

VIADANA I propositi di riscatto del Rugby Viadana sono rimandati al nuovo anno, questo infatti si è chiuso con un’altra sconfitta, la sesta consecutiva, rimediata sabato scorso al Mirabello di Reggio Emilia contro il Valorugby. La squadra giallonera ha così girato la boa di metà campionato in settima posizione, con un bottino di 18 punti. Il bilancio del girone d’andata non può essere considerato del tutto positivo, anche se non va dimenticato che la squadra giallonera è stata rifondata completamente in estate ed è cambiata anche la guida tecnica. Certo, il buon precampionato e le tre vittorie iniziali nel Top 10, con tanto di primato solitario in classifica, avevano un pochino illuso tutto l’ambiente, ma evidentemente c’è ancora lavoro da fare per lottare ad armi pari con le big. Eppure, anche sabato a Reggio, contro la seconda in classifica, il Viadana se l’è giocata fino alla fine, ma il punticino di bonus conquistato è una magra consolazione.

«Sei sconfitte di fila sono dure da digerire – ammette il seconda linea Alfonso Zottola – ma le prestazioni raccontano di una squadra in crescita. Stiamo lavorando per migliorare e sono sicuro che arriveremo a giocare come vogliamo e ritorneremo a vincere. Potevamo riuscirci anche a Reggio. Il Valorugby ha messo in campo una mischia molto forte e forse qualche nostra scelta col pack non è andata per il verso giusto, ma ci abbiamo provato fino alla fine. Avevamo giocato bene anche il match precedente col Petrarca, quel che stona però è sempre il risultato finale. Dobbiamo rimboccarci le maniche e continuare a lavorare. Vogliamo fare meglio nel ritorno, a cominciare dalla sfida col Rovigo».

Il campionato ripartirà sabato 7 gennaio e il Viadana sarà impegnato appunto al Battaglini contro il Rovigo, che nell’ultimo turno ha vinto in trasferta il derby emiliano col Colorno ed è quarto al giro di boa con 31 punti. Sarà il terzo confronto stagionale tra le due squadre, dopo quello disputato il 24 settembre in Coppa Italia, vinto 30-26 dai polesani; e quello dell’andata giocato il 2 ottobre allo Zaffanella nel quale i gialloneri si sono imposti 26-20. «Sarà di sicuro un’altra bella partita – dice ancora Zottola – e noi vogliamo arrivarci nella migliore condizione psicofisica. Ora ci riposiamo per una settimana e alla ripresa degli allenamenti (mercoledì prossimo, ndr) saremo tutti pronti e carichi per preparare al meglio questa sfida».