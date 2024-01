Rete ciclabile. Bulbarelli (Fdi): Da Regione 425.000 euro per le piste ciclabili nel Mantovano

MANTOVA L’investimento di 425.000 euro sulla rete ciclabile nel territorio mantovano sottolinea la vocazione del territorio mantovano per il turismo lento e le attività outdoor. Ne beneficiano i Comuni di Volta Mantovana, San Benedetto Po e Rodigo. È questa un accento importante dopo le risorse del governo che sono state aggiudicate per i progetti presentati dalla Provincia di Mantova e dai comuni di Volta Mantovana, Rodigo e Quistello per la valorizzazione turistica dei cammini della fede per un importo complessivo di oltre 800mila euro”, così dichiara il consigliere Paola Bulbarelli in merito alla delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta l’assessore ai Trasporti, Infrastrutture e Mobilità sostenibile Franco Lucente con il concerto degli assessori Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche) e Barbara Mazzali (Turismo, Marketing territoriale e Moda). La delibera impegna complessivamente oltre 18 milioni di euro per 62 interventi destinati a messa in sicurezza, potenziamento e nuove realizzazioni finalizzati a conseguire condizioni di maggiore efficienza e sicurezza della rete ciclabile della Lombardia.