Calcio Prima Categoria – Gonzaga in ripresa. Marmiroli: “Saremo la sorpresa del ritorno”

Gonzaga Nel girone H della Prima categoria lombarda, il Gonzaga di Davide Marmiroli ha chiuso il girone d’andata con un pareggio casalingo (1-1) contro la capolista Pavonese Cigolese. Dopo le prime 15 partite, l’undici della Bassa è penultimo con 10 punti. Il primo impegno del girone di ritorno è fissato per domenica 12 gennaio a Porto contro i locali, che all’esordio ebbero la meglio per 1-0. Ricordiamo che ad inizio torneo era Giuseppe Fido il mister dei biancazzurri, rilevato dopo l’esonero da Davide Marmiroli.

«Sono parecchio insoddisfatto per quanto concerne la classifica – afferma il presidente Giovanni Bellini – . Nelle ultime gare dell’andata, al di là dei risultati, si è visto anche un bel gioco. La squadra si è espressa ad alti livelli, com’è capitato domenica contro la capolista».

Sulla gara con la Pavonese e sulle possibilità del Gonzaga nel ritorno, afferma il mister: «Soprattutto nella ripresa i ragazzi sono riusciti a dominare la Pavonese Cigolese. Di recente, risultati a parte, siamo riusciti a giocare alla pari con le prime. Il punto centrato coi bresciani è molto importante per il morale, la squadra aveva proprio bisogno di un’inezione di fiducia per caricarsi durante la sosta. Quanto al ritorno, sarà un altro torneo. Ci saranno anche delle sorprese. Auguriamoci che il Gonzaga sia una di queste. Andremo a caccia, a cominciare da Porto, di quei punti che ci serviranno per la salvezza».