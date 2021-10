Street art al Poma, studenti all’opera

MANTOVA Primo giorno di lavoro per l’ultima tappa del progetto Wallart, che prevede la decorazione del muro che costeggia il parcheggio dell’ospedale di Mantova. L’intervento è coordinato ancora una volta da Vincenzo Denti, docente di Discipline Pittoriche al Liceo Artistico Alessandro Dal Prato di Guidizzolo, sezione associata del Liceo Artistico Giulio Romano di Mantova. Coinvolge la classe 5°A dell’istituto, che ha condiviso con l’artista Marco Cerioli la fase di progettazione e che sta supportando lo street artist durante l’intervento.

Oggi tutti in campo per riprodurre i volti degli artisti che hanno lasciato il loro segno a Mantova. Domani di nuovo al lavoro per terminare l’opera entro la settimana. Il muro oggetto dell’intervento di decorazione è lungo 295 metri. Manca poco e sarà dipinto per intero. Un ponte fra ASST e comunità mantovano nel segno dell’arte.

Nei prossimi giorni, al termine dell’intervento, sarà convocata una conferenza stampa per presentare il progetto concluso.