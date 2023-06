Calcio, play off 2a Categoria – Casaloldo per il colpo a Concesio

Casaloldo Riparte da Concesio la corsa promozione del Casaloldo, impegnato oggi (ore 17) nel secondo match del triangolare che assegnerà un pass per andare in Prima Categoria. I biancazzurri di Alceste Leorati hanno riposato domenica scorsa e assistito da spettatori al successo (2-1) del Lambrugo sui bresciani. Serve dunque un risultato positivo ai virgiliani, oggi al gran completo, per poi giocarsi tutto domenica prossima nella terza partita, in casa, contro la formazione comasca.

Il Concesio è allenato da Maurizio Piccaluga (confermato anche per la prossima stagione) e nel girone E si è piazzato al secondo posto con 62 punti, tre in meno del Real Borgosatollo. Nella fase provinciale dei play off ha avuto la meglio su Ponte Zanano e Flero. Il cammino del Casaloldo non è stato privo di ostacoli. Ha affrontato il campionato da matricola nel girone I di Cremona e la stagione è stata funestata dalla scomparsa del presidente Paolo Bassetti; a metà del girone di ritorno c’è stato anche l’avvicendamento in panchina tra Vincenzi e Leorati, ma la squadra ha saputo reagire a tutte le avversità e ha chiuso la regular season al secondo posto, con 60 punti, dietro l’imprendibile Psg. Nei play off è entrata in scena direttamente al secondo turno battendo 1-0 il Pescarolo. E ora l’attendono le ultime due partite per realizzare l’impresa della seconda promozione consecutiva. «A Concesio ci attende un impegno complicato – avverte il capitano Adriano Alemati – le squadre bresciane sono sempre tostissime, del resto dispongono di ricchi budget e ottime infrastrutture. Noi, probabilmente, siamo andati oltre le aspettative arrivando fin qui, merito di un gruppo che è rimasto sempre molto unito anche nei momenti difficili, ben guidato dai giocatori più esperti. La morte del presidente è stato un colpo durissimo, ma ci ha dato una motivazione in più per dare il massimo e onorare la maglia: ora giochiamo anche per lui. Andremo quindi a Concesio per fare la nostra gara e così faremo poi col Lambrugo, con entusiasmo e fiducia».