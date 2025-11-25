Rissa in via XX Settembre: cinque indagati, indagini ancora in corso

Erano circa le 23.00 del 1º novembre scorso, quando giungeva alla Centrale Operativa della Polizia Locale di Mantova una richiesta di intervento per una rissa in via XX Settembre, dove erano coinvolte numerose persone.

All’arrivo sul posto, le persone coinvolte si erano dileguate, però, a terra, gli agenti trovavano un 19enne tunisino con ferite al capo che riferiva di essere stato aggredito. Il 19enne, nonostante l’arrivo imminente dei soccorsi, rifiutava le cure e, dopo l’identificazione, si allontanava. Gli agenti ispezionavano la zona dove era avvenuta la rissa, rinvenendo diverso materiale utilizzato durante la rissa, in particolare: un coltello da cucina con lama di circa 10 cm., cocci di bottiglie, sassi, cinture, una pompa per gonfiare i pneumatici delle bici e numerose tracce ematiche.

Gli agenti cristallizzavano quanto rinvenuto sul posto e passavano gli atti ai colleghi del Gruppo Operativo che, immediatamente, davano corso all’attività investigativa per individuare gli autori della rissa, visionando le numerose telecamere presenti nella zona.

Nonostante la rissa si fosse verificata con il buio della notte, una analisi certosina delle immagini e la conoscenza del territorio, permettevano agli agenti del Gruppo Operativo di identificare 5 dei partecipanti alla rissa. Pertanto, oltre al 19enne tunisino, venivano individuati ed indagati 4 pakistani (due 26enni, un 24enne e un 25enne): tre residenti in città e uno nell’hinterland.

Le indagini sono tutt’ora in corso nel tentativo di identificare tutti i coinvolti, una dozzina circa.

La risposta della Polizia Locale ai cittadini, esasperati da questi eventi, non si è fatta attendere.

Tutti gli indagati, tuttavia, sono da considerarsi innocenti, fino alla conclusione del procedimento.