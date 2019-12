Calcio a 7 – “Winter Soccer” al gran finale. Che festa all’Arena Virgiliana

Mantova Da giovedì presso l’Arena Virgiliana si sta svolgendo il torneo “Winter Soccer”, una manifestazione che vede protagoniste – nel nuovo campo in sintetico di Piazza Virgiliana – numerose squadre e società sportive del territorio che schierano le loro migliori formazioni per vincere il primo trofeo di calcio a 7 natalizio. La manifestazione è divisa in due categorie: un quadrangolare “categoria pulcini” che vede fronteggiarsi Sporting Club, Mantova calcio a 5, Accademia Tano Caridi e Nac Curtatone; ed uno “Senior”. Giovedì si è disputato il primo appuntamento dei pulcini e oggi si giocano gli ultimi atti del quadrangolare: a partire dalle ore 15, la finale 1°-2° posto Nac Curtatone-Sporting Club e, a seguire (ore 16), la finalina Mantova calcio a 5-Accademia Tano Caridi.

Domani, spazio ai più grandi con la categoria Senior. Alle ore 15 si disputerà la prima partita della rappresentativa dei padroni di casa di ASD Virgiliana San Leonardo che schiererà il team A contro il B e, poi il super derby Genoa-Samp, squadre di calcio a 8 Uisp omonime dei blasonati club di serie A. Al termine, festa finale insieme agli stand dei Mercatini di Natale.

Il “Winter Soccer” è un appuntamento tanto voluto dal Comune e dagli organizzatori per portare realtà locali a vivere lo sport sempre più nel cuore del città; tale evento, oltre ad aver coinvolto numerose realtà sportive del territorio, ha siglato peraltro una partnership con i Mercatini di Natale per dimostrare come le associazioni debbano fare rete per ottenere risultati collettivi di grande successo; le merende per i ragazzi sono infatti organizzate insieme ad alcuni stand del District natalizio. Un importante momento di condivisione in pieno spirito natalizio da passare tutti insieme con le famiglie dei bambini che saranno i protagonisti di questo torneo. Un evento in pieno spirito natalizio che sta regalando emozioni. Unica regola: giocare con il cappellino di babbo natale.

«E’ la prima edizione di Winter Soccer e abbiamo già registrato grande interesse da parte di tante società sportive e di tante famiglie che sono contente di poter vedere giocare i propri figli in centro città – raccontano gli organizzatori Michele Caramaschi e Jacopo Colombo di Asd Virgiliana San Leonardo – e pensiamo che anche questa manifestazione possa raggiungere negli anni il livello ormai consolidato del torneo estivo, ormai alla quinta edizione a Giugno 2020. “Arena Virgiliana” è stato un intervento tanto desiderato quanto ben riuscito, stiamo lavorando per migliorare ulteriormente la fruizione da parte della collettività e in particolare dei ragazzi, degli sportivi e delle scuole della città».