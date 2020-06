Basket serie A2 f – San Giorgio affida la panchina a Massimo Borghi

SAN GIORGIO Massimo Borghi (‘85), di Mirandola, è il nuovo allenatore del Basket 2000 San Giorgio. Sostituisce Stefano Botticelli, artefice un anno fa del meritato salto in A2, che ha dovuto lasciare il club sia per impegni famigliari sia di lavoro. Il nuovo capo coach, seppur sia ancora giovanissimo, ha già alle spalle un curriculum di tutto rispetto: è stato a Cavezzo (assistente in A1 e A2), Mirandola e ha maturato esperienza anche nel settore giovanile del Basket 2000 Reggio Emilia. Il tecnico di Mirandola si è fatto anche apprezzare nel Bolognese, nella Libertas Bologna e nel Progresso Castelmaggiore, che l’anno scorso ha allenato in B, categoria da cui il club è ripartito dopo aver rinunciato alla serie A. Nel Progresso, nel 2018/19, è stato vice di Giancarlo Giroldi, il quale nell’ultima stagione, sino a novembre, è stato allenatore della Virtus Segafredo Bologna in A1 femminile. Un tecnico preparato, molto scrupoloso nel suo lavoro e motivato per l’avventura che lo attende in terra mantovana col Basket 2000 San Giorgio. Borghi di sicuro ha le idee chiare su come dovrà gestire il roster che gli verrà messo a sua disposizione, dando le giuste motivazioni alle ragazze. Ricordiamo che il quintetto virgiliano nella sua prima esperienza in A2, sin quando si è potuto giocare, aveva racimolato 14 punti. «New season. Voglia di ricominciare. Grazie Basket 2000 San Giorgio per questa nuova sfida», questo il post su Facebook di coach Borghi. «Riteniamo che Massimo Borghi sia l’allenatore adatto per proseguire l’ottimo lavoro impostato da Botticelli – afferma il presidente Antonio Purrone – Anche se giovane, vanta una notevole conoscenza della pallacanestro femminile, è motivato e ha voglia di far bene». Chiuso il capitolo del tecnico, il prossimo passo sarà varare il roster che affronterà la sua seconda esperienza in A2. Non dovrebbero più far parte il playmaker Viviana Giordano e il pivot sloveno Katja Kotnik , mentre per quanto concerne Lucrezia Zambonini, causa l’emergenza Coronavirus, è stato rinviato l’intervento a cui doveva sottoporsi: difficilmente sarà quindi disponibile per la prossima avventura in serie A2.