Sequestrata area di 20mila mq adibita a discarica abusiva in una tenuta di agricampeggio

MANTOVA Prosegue l’attività dei Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Mantova, nel quadro del contrasto ai fenomeni di illegalità economico-finanziaria.

In tale ambito, con una specifica attività di servizio, sequestro, per violazioni ambientali, di un’area di 20.000 mq circa e dei rifiuti ivi abbandonati, adibita a discarica abusiva nonché constatazione di connesse violazioni fiscali, anche in relazione ad attività di alloggiamento e agri-campeggio.

Per l’occasione impiegate anche unità cinofile.

Detto servizio evidenzia l’importanza dell’attività di prevenzione e di contrasto degli illeciti in materia ambientale, tanto a terra quanto in ambiente fluviale, non disgiunta dai conseguenti riflessi di natura economico-finanziaria e fiscale.

Le attività operative in questione, infatti, unitamente alla tutela del territorio, si inquadrano nel contrasto al sommerso da azienda, fenomeni che pregiudicano gli equilibri economici e finanziari del Paese, essendo orientati alla riduzione illegale dei costi di “struttura”, sia fiscali, sia organizzativi, per massimizzare i profitti ed ottenere vantaggi competitivi impropri.