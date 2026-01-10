Servizi e controlli della Polizia di Stato: notificati due divieti di accesso urbano

MANTOVA Il bilancio della settimana appena trascorsa ha portato ottimi risultati: la Polizia di Stato di Mantova ha attuato capillari ed attenti servizi di prevenzione e controllo del territorio con personale della Questura, pattuglie specializzate del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e operatori della Polizia Locale per innalzare i livelli di ordine e sicurezza pubblica cittadina, disponendo anche posti di controllo, in ossequio alle determinazioni del Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica, dove sono state tracciate le linee di indirizzo finalizzate ad offrire il più ampio spettro di tutela della cittadinanza, garantendo la sicurezza e una serena vivibilità del centro storico.

Non sono mancate ispezioni all’interno di vari esercizi pubblici e sale slot realizzati al fine di garantire il rispetto della sicurezza e delle ordinarie regole di convivenza cittadina: all’interno molti sono stati i cittadini identificati e attenzionati perché già noti agli Uffici. Solo nella giornata di ieri sono stati notificati a due soggetti stranieri l’invito di presentarsi in Questura per vagliare la loro posizione sul territorio nazionale.

Le attività di vigilanza e controllo si sono concentrate anche nelle zone dove si sono registrati passati episodi di attività illecite, come spaccio, risse e altre condotte criminali, e i parchi cittadini, limitrofi ai grandi punti vendita cittadini.

Sono stati identificate 120 persone, di cui 70 sono risultate positive con precedenti di polizia e proprio durante tali controlli, veniva indentificato un soggetto al quale veniva notificato un Divieto di Accesso Urbano emesso dal Questore di Mantova il 3 gennaio 2026. Uguale provvedimento è stato emesso nei confronti di un cittadino romeno di 56 anni che inveendo e proferendo insulti contro la Polizia di Stato, anche in considerazione dei suoi pregressi comportamenti aggressivi e inclini alla illegalità, è stato ritenuto meritevole dell’applicazione del divieto di accesso in determinate aree del centro cittadino per il periodo di un anno.