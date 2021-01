Servizio civile: 34 posti disponibili per i giovani

MANTOVA Per vivere l’esperienza del Servizio Civile, saranno a disposizione 34 posti presso le diverse realtà della rete di Arci Servizio Civile Mantova e nelle cooperative socie del consorzio Sol.Co. Mantova attraverso il programma “Uno per tutti, tutti per uno: giovani che vivono, raccontano e programmano l’inclusione delle persone fragili nel territorio mantovano”.

Un unico programma che nasce dalla collaborazione tra la rete Arci mantovana e il consorzio Sol.Co. già sperimentata in attività dedicate ai giovani nel progetto di Welfare in Azione Generazione Boomerang finanziato da Fondazione Cariplo. La proposta di programma mantovana ha ottenuto uno tra i punteggi più elevati nella graduatoria nazionale dei progetti presentati e ha l’obiettivo di favorire il coinvolgimento dei giovani nei processi di welfare sia a livello di realizzazione che a quello programmatorio. Saranno 4 i progetti specifici con sedi in tutta la provincia che i giovani potranno scegliere per svolgere l’esperienza di volontariato nell’ambito – cultura, partecipazione, solidarietà, educazione – e nella realtà sociale più in linea rispetto alle proprie passioni e aspettative.

Il Servizio Civile Universale è un’esperienza formativa per i giovani dai 18 ai 28 anni: un’importante opportunità di crescita personale e di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico della propria comunità e nel contempo maturare competenze spendibili anche nel mondo del lavoro.

Il servizio civile dura 12 mesi per un impegno annuo di 1.145 ore annue (20/25 ore settimanali circa per 5 giorni la settimana). Per questo impegno, agli operatori volontari e alle operatrici volontarie è riconosciuto un assegno mensile di 439,50 euro.

I giovani che termineranno il percorso di servizio civile otterranno un attestato con la certificazione delle competenze acquisite.

Il bando per la presentazione delle domande scade lunedì 8 febbraio 2021 alle ore 14.00. La domanda va presentata esclusivamente online al sito domandaonline.serviziocivile.it utilizzando lo SPID di livello 2 ovvero l’identità digitale necessaria per accedere ai servizi della pubblica amministrazione.

Info e dettagli sui progetti: www.arcimantova.com; www.solcomantova.it

mantova@ascmail.it / info@solcomantova.it