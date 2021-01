Castiglione, un concerto per il nuovo anno domani in streaming

CASTIGLIONE Un concerto augurale per il Nuovo Anno. È quello che andrà in scena il 6 gennaio alle ore 16 in diretta streaming dal Teatro Sociale di Castiglione delle Stiviere, visibile sulla pagina Facebook Culturando ed Enrico Volpi Sindaco. Il “Concerto per il Nuovo Anno” presenta un programma diviso in due parti tra Valzer, Polke e Can Can. Nella prima tre brani di Johan Strauss, tra cui il Duetto “Tic e Tac” da “Una Notte a Venezia”, due interpretazioni del soprano Susie Georgiadis, nata a Porto Alegre in Brasile, oltre all’Ouverture de “La principessa della Czarda” di Emmerik Kalman per finire con il Valzer dei fiori de “Lo Schiaccianoci”, il balletto cult di Natale, di Petr Ilic Cajkovskij. La seconda parte, invece, si apre con la sinfonia de “Il Barbiere di Siviglia” di Gioacchino Rossini, per poi proseguire con il valzer di Musetta da “La Bohème” di Giacomo Puccini e concludersi con una versione di “White Christmas” interpretata da tutti i cantanti, la Marcia di Radetzki di Strauss e il brindisi conclusivo di Traviata. Tra i protagonisti, oltre a Susie Georgiadis che ha cantato, tra gli altri, anche al Dante Alighieri di Ravenna, al Bellini di Napoli, al Teatro Coccia di Novara, al Teatro Municipale di Bolzano, alla Sala Garnier di Montecarlo, al Teatro dell’opera di Budapest e al Teatro Luxor di Rotterdam, ci sono anche Stefano Giaroli, che ha studiato pianoforte, composizione, direzione di coro e d’orchestra ai Conservatori di Reggio Emilia, Bologna e Parma, Silvia Felisetti, diplomata in canto presso il conservatorio A. Boito di Parma e laureata in legge che svolge da anni intensa attività concertistica attraverso diversi generi, dalla musica da camera all’opera lirica, dal musical all’operetta, Alessandro Brachetti, attore e cantante, diplomato alla Bernstein School of Musical Theater di Bologna, comico, capocomico e regista della Compagnia Teatro Musica Novecento, con la quale ogni anno è ospite di alcuni tra i maggiori teatri italiani, oltre all’Orchestra Sinfonica Italiana che vanta oltre seicento concerti in sette anni di attività in Italia, Svizzera, Germania, Spagna, Olanda, Francia, Austria, Regno Unito e Belgio con un repertorio che spazia dalle arie d’opera più conosciute alle colonne sonore di film, oltre al coinvolgimento in molti progetti al fianco di solisti del jazz, del pop e del gospel.