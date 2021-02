ArcheTIPO: pronto il progetto per una fruizione totale del patrimonio storico-archeologico dell’Oltrepò

OLTREPO’ – Valorizzare un patrimonio storico e archeologico che attraversa i millenni, dalla preistoria alla seconda guerra mondiale e che è raccolto in importanti realtà museali del territorio dell’Oltrepò: con quattro appuntamenti, a partire dal prossimo 13 marzo, verrà presentato il progetto ArcheTIPO (ovvero Archeologia e Turismo Integrati Per l’Oltrepò mantovano).

Il progetto, sostenuto dal Consorzio Oltrepò Mantovano e dai comuni di Bagnolo, Pegognaga, Quistello, San Benedetto, Ostiglia, Borgo Mantovano e Sermide e Felonica, vede coinvolti numerosi soggetti, ognuno con specifici ambiti di sviluppo del progetto.

A partire dalla società archeologica Sap, che propone il completamento della mappatura dei siti archeologici dell’intero territorio dell’Oltrepò Mantovano e contestualmente l’attivazione in modo sistematico di una repertoriazione dei materiali archeologici conservati nei depositi istituzionali, funzionale non solo alla conoscenza della reale consistenza del patrimonio esistente, ma anche alla valorizzazione in chiave culturale ed espositiva e di conseguenza attrattiva dal punto di vista turistico.

Zerobeat, Bepart e Teatro Magro invece hanno sviluppato servizi per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa mediante l’utilizzo supporti editoriali e audiovisivi e realtà aumentata; per quanto riguarda la ricettività turistica e il turismo didattico sono coinvolte, rispettivamente, le società cooperativa CampaPo e A Confini mentre, per la predisposizione di pacchetti turistici integrati, hanno lavorato Sigla Srl e Sherpa Viaggi.

Gli appuntamenti di presentazione del progetto, che coinvolgerà le realtà storico-museali del territorio (dal parco del Forcello, al museo civico di Pegognaga, dal museo polironiano di San Benedetto, all’area archeologica di San Lorenzo a Quingentole, passando per i musei di Ostiglia e Revere e per finire con il museo della seconda guerra mondiale di Felonica), inizieranno il 13 marzo al Forcello.