Oggi al Bovimac il tema dei robot da mungitura. Domani in visita l’assessore Rolfi

MANTOVA – Bovimac prosegue alla Fiera Millenaria di Gonzaga anche oggi e domani con ingresso dalle 9 alle 18. Nel programma di questa giornata tre incontri di approfondimento: si parte alle 10 con uno dei convegni di punta di questa edizione, dedicato a “Introduzione dei robot da mungitura nella produzione dei formaggi a lunga stagionatura”, a cura di Confagricoltura Mantova; intervengono i rappresentanti di Consorzio Grana Padano, Consorzio Parmigiano Reggiano e azienda Lely. «La questione dell’introduzione dei robot di mungitura per la produzione di latte per Grana Padano e Parmigiano Reggiano è di strettissima attualità – spiega il presidente di Confagricoltura Mantova Alberto Cortesi – con entrambi i consorzi che, con tempi e modi differenti, stanno iniziando ad aprirsi a questa tecnologia. Il Grana ha già modificato il proprio disciplinare ad esempio. Un confronto tra queste due realtà e l’azienda Lely, leader nella fabbricazione di robot di mungitura, sarà un momento fondamentale per gli allevatori di vacche da latte della nostra provincia, ma non solo».

Tra gli altri appuntamentio che sono stati programmati nella seconda giornata di man ifestazione, alle 11, il seminario “Analizzare il latte per connettere dieta e produzione”, a cura di Nutristar Spa. Alle 14.30 la Cooperativa agricola Sant’Isidoro promuove la conferenza “Pia3 Plus: gli agricoltori al centro di una partnership per il territorio”.

Nel corso della giornata si terrà anche, come da tradizione, la Scuola di Giudizio, un appuntamento di formazione zootecnica specializzata per i ragazzi degli istituti agrari di Mantova, Parma e Reggio Emilia, in collaborazione con Anafi-Associazione nazionale allevatori frisona italiana.

Domenica, poi, ultima giornata di Bovimac con la visita dell’assessore all’agricoltura di Regione Lombardia Fabio Rolfi, il convegno dedicato alle novità fiscali per l’agricoltura e la mostra bovina.