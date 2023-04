Sos animali da compagnia: arriva l’ambulanza veterinaria

MANTOVA Arriva l’ambulanza per il trasporto degli animali d’affezione dedicata a chi non può provvedere da solo. Il Comune ha infatti approvato lo schema di accordo con l’Associazione ambulanze veterinarie azzurre odv per la realizzazione di un progetto di trasporti zoofili. Si tratta di trasporti zoofili programmabili per gli utenti dei servizi sociali comunali.

Questo servizio risponde alla necessità di valorizzare la cura degli animali d’affezione come forma di contrasto alla solitudine dei soggetti anziani e fragili. Ambulanze Veterinarie Azzurre ha sede a Mantova in via Circonvallazione Sud 21/B e realizza progetti di solidarietà sociale e di protezione degli animali. In particolare svolge il servizio di trasporto sanitario degli animali in stato di necessità alle strutture veterinarie indicate dal proprietario o convenzionate con il pubblico richiedente.

Il progetto proposto e approvato dal Comune è rivolto agli utenti non in grado di effettuare in autonomia il trasporto del proprio animale domestico e segnalati dai servizi sociali del Comune. L’accordo di collaborazione ha la durata di un anno, dal 1° maggio 2023 al 30 aprile 2024. La spesa complessiva per il Comune sarà di 5mila euro.

Per l’assessore all’ambiente Andrea Murari, che presiede all’attività dell’Ufficio animali del Comune, «Ambulanze veterinarie azzurre svolge un servizio importante e molto apprezzato, che serviva davvero nella nostra città. Sono contento che con questa convenzione si allarghino i servizi erogati con particolare attenzione alle persone più fragili». Ne conviene il collega Andrea Caprini assessore al welfare: «Si tratta di una novità che sperimenteremo in città. Gli animali d’affezione costituiscono spesso una grande risorsa per anziani e persone fragili. Il progetto sarà gestito con la regia che resta in capo ai servizi sociali, che attiveranno la chiamata alle ambulanze a favore di situazioni conosciute. Il servizio sarà gratuito per il soccorso e il trasporto, eventuali spese veterinarie saranno poi a carico dell’utente» conclude l’assessore.